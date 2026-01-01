全日本プロレス３１日の代々木大会で安齊勇馬（２６）が、三冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）に敗北した。安齊にとって宮原との王座戦は２０２４年５月以来１年７か月ぶり。当時は安齊が王者で、ギムレットで勝利を収めていた。年末の大一番となったこの日もジャンピングニーを何度も決め、おきて破りのシャットダウンスープレックスまでさく裂させるなど善戦したが、本家・宮原のシャットダウンスープレックス・ホールドを食