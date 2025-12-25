25日、愛知県豊田市で、パトロール中だった警察官の男性が後ろから来た車とぶつかりました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。 警察によりますと25日午前5時前、豊田市天王町の県道で、豊田警察署に勤務する男性巡査(25)がオートバイでパトロール中、後ろから追い越そうと右側に出てきた車と衝突しました。男性巡査は転倒し、軽傷だということです。 現場は車通りの多い直線道路で、男性巡査と