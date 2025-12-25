米司法省は２３日、性的虐待罪などで起訴され公判前に自殺した実業家ジェフリー・エプスタイン元被告を巡る事件で、捜査資料、裁判資料など関連文書「エプスタイン・ファイル」第３弾を公式サイトで公開した。トランプ大統領は１１月１９日、司法省に対し、可能な限り分類解除された「あらゆる記録、文書、通信、捜査資料」を３０日以内に公開するよう命じる法律に署名していた。被害者保護や情報管理の観点からの黒塗り修正な