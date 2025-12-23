12月23日は「東京タワー完工（完成）の日」。1958（昭和33）年、東京都港区に完成・開業して以来、東京タワーは観光名所として、そしてシンボルとして世界中で愛されています。印象的な赤と白のツートンカラーは、多くの人にとっておなじみの風景ですよね。しかし実は、その“赤”に見える部分が、正式には赤ではないことをご存じでしょうか？【実際の画像】「えっ…確かに！！」→これが《本当は赤色じゃなかった》東京タワーの