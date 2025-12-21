炎天下にガリガリだった子猫と出会い、保護した投稿者さん。家族に迎えられて健やかに成長していくと、少しずつ優しさを見せ始めて……。受けた優しさを自分も与える側として成長していく猫さんの姿はTikTokで注目を集め、「優しい女の子に成長したんですね！」「メルタンといるとこ見て号泣」「幸せで良かった」などの声が寄せられました。 【動画：32度の炎天下、『ゴミを漁っていたガリガリの子猫』→保護された現在…心温まる