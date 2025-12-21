街は華やぐ季節となりましたが、2025年のクリスマス商戦は「過去最大の冷え込み」という衝撃的な局面に直面しています。市場規模はわずか2年で3分の2にまで縮小し、「予定なし」との回答は過半数を超えました。しかし、この減速を単なる「物価高による買い控え」と片付けるのは早計です。データから見えてきたのは、日本人の消費価値観における構造的な変化でした。かつての国民的行事が直面している「イベント離れ」の実態と、加