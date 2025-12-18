12月は職場の忘年会やクリスマスなどでお酒を飲む機会が増える人は多いと思います。忘年会シーズンの飲食店や電車などでは、酒に酔っているせいなのか、大声で話したり、大笑いしたりする人をよく見掛けます。【豆知識】「えっ…！」これが“二日酔い”に効く食べ物＆飲み物ですNG行為も（画像16枚）こうした光景に対し、SNS上では「まじで忘年会おじさんうるさい。地下鉄の中でくらい静かにしてほしい」「電車の中うるさ