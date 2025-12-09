記事のポイント Qoo10は実購買データ・UGC・専門家評価を統合した独自アワードを通じ、Z世代中心の巨大プラットフォームとしての強みを可視化した。 SNS発の「推しコスメ文化」をアイテム単位の指標体系へ再構築し、受賞と販促支援メニューを連動させ、ブランドの評価と売上両方を伸ばす仕組みを構築した。 ビューティーを“自信を与えるもの”と捉え、インナーケアや美容家電など新領域へ拡張を図ることで、Qoo10は若年層との関係