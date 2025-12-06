インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「結婚したい女性の職業」ランキングを投票で募っています。2025年12月5日時点で集まった848票でのランキングを紹介します。【1〜5位】意外な「職業」がランクイン？TOP5を全部見る！3位は「保育士」でした。回答者からは「僕自身が子ども好きで保育士に憧れがあったので。憧れを現実にして仕事に取り組む女性に