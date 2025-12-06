インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「結婚したい女性の職業」ランキングを投票で募っています。2025年12月5日時点で集まった848票でのランキングを紹介します。

3位は「保育士」でした。回答者からは「僕自身が子ども好きで保育士に憧れがあったので。憧れを現実にして仕事に取り組む女性に引かれてしまいます」「保育士っていう響きだけでモテるイメージです」「子どもがいるという環境下に慣れた人であれば、母としても問題ない良好な接し方もできると思います」といった声が寄せられていました。

2位には「薬剤師」がランクイン。「頭がよくスマートで安定している職業なので」「薬剤師は頭がよいイメージなので生涯を共にすると考えると、しっかりと対等に話ができる人がいい。病気になった際にも頼れそうだし」などのコメントが見られました。

そして、1位は「看護師」でした。「精神面をケアしたり、生活を支え命に寄り添ってくれそうだからです」「病気やけがなどの知識があるので生活面でも安心です」「看護師の女性は自分で生きていくという意識が強くて、結婚してから男の収入に頼って生きていこうという意識を持つ人が少ない感じがいいと思いました」などの回答が集まっていました。