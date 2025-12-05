お互いに興味津々！ YouTubeチャンネル「Ripple V. Pacer」では、窓越しに偶然出会った猫とリスの様子が配信され、動画のコメント欄には「猫とリスに友情が生まれたね」「リスの動きがかわいすぎる」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが窓越しにお互いを見つめ合う《猫＆リス》の表情です！窓越しに顔を寄せ合いながら…注目を集めたのは「Cat and Squirrel Meet Through Window」とい