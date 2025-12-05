お互いに興味津々！ YouTubeチャンネル「Ripple V. Pacer」では、窓越しに偶然出会った猫とリスの様子が配信され、動画のコメント欄には「猫とリスに友情が生まれたね」「リスの動きがかわいすぎる」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが窓越しにお互いを見つめ合う《猫＆リス》の表情です！

窓越しに顔を寄せ合いながら…

注目を集めたのは「Cat and Squirrel Meet Through Window」という動画。猫が、室内からじっと窓の外を見つめています。一体どうしたのでしょうか？

カメラが近づくと、猫の目の前には小さなリスがいました。猫とリスは窓越しに顔を寄せ合いながら、不思議そうにお互いを見つめています。

室内の猫を気にしながらも、ちょこちょこと動くリス。猫はまるでリスの動きに合わせるかのように、一緒になって動きます。部屋の中を興味深そうにのぞくリス。部屋に入れてほしいのでしょうか？

お互い、相手に興味深々。窓のそばを一緒に移動しながら、時々じっと見つめ合っています。一緒に遊びたいのかもしれないですね。

しばらく窓越しに一緒に過ごした後、リスは庭へ駆けだしていってしまいました。再び遊びに来てくれるのか、そして2匹が触れ合う日は来るのか……気になるところです。

猫とリスの、ほんのひとときの“窓越しの交流”を見守った視聴者もほっこり。「相棒を見つけたね」「窓を開けたら、リスはすぐに部屋に入ってきそう」といった声が上がっていました。ぜひ動画で、猫と小さな訪問者・リスのかわいらしい出会いをご覧ください。