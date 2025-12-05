いかにも多面待ちっぽいのに、実は単騎。珍しい形もあるものだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が、予想外のテンパイを入れ、放送席の実況・解説の2人が困惑の後、爆笑するという珍場面があった。【映像】すぐに分かる？超複雑なのに単騎待ち思わずじっくり確認したくなるような待ちが生まれたのは南1局1本場。竹内が4巡目に一万を引いた場面だ。この時点でピン