回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、人気音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」とのコラボキャンペーンを12月10日から期間限定で実施します。初音ミクのほか、「Leo／need」「25時、ナイトコードで。」などに登場するキャラクターの描き下ろしデザインを使用したコラボ限定マルチポーチやユニットチャームセットなどが付属するメニューが登場します。【写真】MORE MORE JUMP！Vivid BAD S