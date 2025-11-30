西武ドラフト６位の四国銀行・川田悠慎外野手（２３）が２９日、ルーキーイヤーの登場曲を四国銀行の“社歌”にする野望を明かした。登場曲は「四国銀行の社歌と決めている。行員が歌っていて、歌詞がいい」と同社のイメージソングである「ｂｌｏｏｍ」を採用する考え。２２年の「ＮＩＫＫＥＩ全国社歌コンテスト」では「想いが伝わる賞」を受賞した曲で、自身の個性も伝える。２４年の入社後は高知・高知市の大津支店で勤務