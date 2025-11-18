由利本荘市は市街地や住宅地でクマの目撃が多発していることから、クマを引き寄せる果樹の伐採や運搬、処分にかかる費用の補助や免除を行います。由利本荘市によりますと、クマの出没の多くはエサを求める行動によるもので、放置されたカキやクリなどの”放任果樹”が格好のターゲットになっています。このような”放任果樹”を伐採することで、安全な集落環境を確保していきたい考えです。”放任果樹”の伐採・運搬・処分に