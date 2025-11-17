ギミックは１２月１９日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して１００万株の公募と１１６万８２００株の売り出し、需要状況に応じて上限３２万５２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１２月１０日。主幹事は野村証券。患者に最適な医師の選択を実現させるための情報を医師へのインタビューを通じて網羅的に集積した医療情報サイト「ドクター