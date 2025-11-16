ガーナサッカー協会は１６日、１４日に豊田スタジアムで開催された国際親善試合・日本戦で負傷したアブ・フランシスについて、日本で手術を受けたことを報告した。右足の骨を２本骨折しており、リハビリを開始したという。同代表の公式ＳＮＳで「アブ・フランシスが日本で手術を受け、無事成功したことをお知らせいたします。フランシスは２本の骨を骨折しました。手術を無事に終え、リハビリに入ったことをお知らせいたします