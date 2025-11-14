拳銃や実弾などを暴力団関係者の男に売ったとして、福島県の僧侶の男が警視庁に逮捕されました。銃刀法違反の疑いなどで逮捕されたのは、福島県の僧侶で元暴力団組員の開発喜成容疑者（49）です。開発容疑者は今年1月、茨城県笠間市のサービスエリアやその周辺で、拳銃1丁や実弾4発などを知人の暴力団関係者の男（42）に数十万円で譲り渡した疑いがもたれています。警視庁によりますと、今年3月、山梨県にある倉庫でこの拳銃や実弾