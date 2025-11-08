プロレスラーとして活動を再開することを発表したタレント・フワちゃんが8日、自身のXを通じて公式サイトをリニューアルしたことを報告。手術をしていたと明かしたが、まさかのエピソードを明かした。フワちゃんは昨年9月に「喉のポリープ手術」をしていたと告白。「活休により時間が出来たため、長年悩まされていた喉ポリープを摘出」としたが「手術後は2週間の沈黙が義務にも関わらず、お見舞いに来た岡ちゃん（岡田康太