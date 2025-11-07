ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を実施し、コラボ限定商品7種類を発売します。コラボ限定商品は、同ゲームの世界観をモチーフにしてあり、「なんでもすいこむ、くいしんぼう。」というキャラクター設定や星型の「ワープスター」をモチーフにしたサンドイッチ、パン、ドリンク、スイーツ、スープ、カップ麺、生ハム寿司（すし）