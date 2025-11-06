GET株式会社が運営する「らぁ麺さくら田 岡山大供店」は、オープン3周年を記念して、看板メニューである「醤油らぁ麺」と「背脂醤油らぁ麺」を「税込500円」で販売する。※販売期間：2025年11月12日(水)〜11月16日(日)3周年イベントを開催東京の名店「らぁ麺はやし田」プロデュースで、2022年11月、岡山市に誕生した「らぁ麺さくら田」。今回、2025年11月16日（日）に開店3周年を迎えることを記念し、看板メニューを安く提供するキ