ママさんが約2週間ぶりに帰ってきたら、4匹のワンコたちが喜びを爆発させて…？賑やかで愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、 投稿は記事執筆時点で25万3000回再生を突破。「可愛すぎます」「大歓迎ですね」といった声が寄せられています。 【動画：2週間ぶりに帰宅→ドアの前で『4匹の犬』が待機していて…まるで天国のような『尊い光景』】 ママさんが約２週間ぶりに帰宅したら… Instagramアカウント「yokokikuchi_ks