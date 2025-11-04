ママさんが約2週間ぶりに帰ってきたら、4匹のワンコたちが喜びを爆発させて…？賑やかで愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、 投稿は記事執筆時点で25万3000回再生を突破。「可愛すぎます」「大歓迎ですね」といった声が寄せられています。

【動画：2週間ぶりに帰宅→ドアの前で『4匹の犬』が待機していて…まるで天国のような『尊い光景』】

ママさんが約２週間ぶりに帰宅したら…

Instagramアカウント「yokokikuchi_ks」に投稿されたのは、2週間以上留守にしていたママさんが帰宅して、4匹の柴犬「キッコ」ちゃん・「サーシャ」ちゃん・「モモ」ちゃん・「ヒナ」ちゃんと再会した時の様子です。

ママさんが帰ってきた気配を察知すると、4匹はドアの前に集合！「早く来てよ～」とばかりにドアに向かって吠えながら、お出迎えに備えて待機していたそう。待ちきれなくて、ドアに飛びつく子も。

4匹のワンコが熱烈歓迎！

そしてママさんがドアを開けた瞬間に、4匹が「おかえりなさ～い！」と群がってきたとか。さらに「ワンワンワンッ！」と甲高い声で吠えながら、代わる代わるママさんに飛びついて熱烈歓迎してくれたそう。

想像以上に大騒ぎする4匹の姿から、ママさんの帰りを心待ちにしていたことが伝わってきます。この愛と幸せにあふれた再会シーンは、ママさんにとって「最高の瞬間」だったとのこと。

狂喜乱舞が止まらない！

ママさんは熱烈歓迎に応えるために、さっそくその場に座って4匹と触れ合うことに。順番に撫でたり抱きしめたりして、会えなかった日々の分までみんなをたっぷり可愛がったそう。

そろそろ4匹も落ち着いて静かになるかと思いきや、触れ合っている間もずっと吠えまくり！どうやら久しぶりにママさんと会えたことが嬉しすぎて、感情がコントロールできなくなっているようです。狂喜乱舞する姿が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

そんな4匹の激しすぎる愛情表現を受け止めるのが大変で、最後には「わかった、わかった」と苦笑いするママさんなのでした。

この投稿には「天国すぎる…」「みんなの叫びがすごいｗ」「可愛くて、大爆笑です」「寂しかったね。皆、良かったね」といったコメントが寄せられています。

キッコちゃん＆サーシャちゃん＆モモちゃん＆ヒナちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「yokokikuchi_ks」をチェックしてくださいね。

