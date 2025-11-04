ドジャースの奥さまたちの公式インスタグラム「Dodger Wives（ドジャーワイブス）」の集合写真が注目を集めています。日本のネットユーザーたちの間では、奥さまたちに意外な共通点があることが話題に。それは奥さまたちの前髪です。【写真】「前髪ある人が一人も」「作るのダメなの？」話題になった一枚同アカウントに公開された集合写真を見ると、ほぼ全員が前髪をセンターや斜め分けにし、おでこを出しています。大谷翔平投