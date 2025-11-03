“ゴジラの日”となる3日に、TDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」で映画「ゴジラ」新作タイトルが発表された。タイトルは「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）。1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。ゴジラ70周年記念作品として山崎貴監督がメガホンを取り、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった「ゴジラ-1.0」は興行収入76.5億円を突破。さらには