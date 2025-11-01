タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。今だから話すことができる、アイドルデビュー当時の本音を暴露した。会場からの「ミキティー」の呼びかけを受け、登場。「かわいい！」「きゃ〜！」という大きな歓声に、笑顔で手を振って応えた。500人以上入った教室を見渡し「ここが教室だってことに私は驚きを隠せず…こんな