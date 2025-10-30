森保一監督率いる日本代表の守護神・鈴木彩艶（23）の「移籍話」がかまびすしい。サッカー日本代表 森保一監督に「有名指揮官キラー（殺人者）」の称号…再脚光で世界から引く手あまた？Jリーグ浦和の下部組織育ちのGK鈴木は、2024年2月にベルギーのシントトロイデンに移籍金6億円で移り、同年7月にイタリア・セリエAの中堅パルマに移籍金17億円で引き抜かれた。「パルマは、守って守って（引き分けの）勝ち点1を積み上げなが