前ＷＢＡ女子世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・黒木優子（真正）が、現役を続行することが２５日、分かった。３４歳でサウスポーの黒木は、１８日（日本時間１９日）にドイツ・ハンブルクで行われたＷＢＯ同級王者・サラ・ボルマン（ドイツ）との２団体王座統一戦で見せ場を作ったが、１―２の判定負け。王座から陥落し、無冠となっていた。この日、大阪市内で行われた所属ジム興行に来場し「自分の力を出し切り、勝っ