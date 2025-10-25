100機以上の規模になるグリペン提供スウェーデン政府は2025年10月22日、ウルフ・クリステルソン首相とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、航空戦力分野における協力に関する意向書（LOI）に署名したと発表しました。【画像】後ろにグリペンが…これが、意向書署名式典の様子です今回の意向書は、航空戦闘、防空、戦闘機などの先進技術の活用に関する経験と知識を共有することで、将来的にウクライナの空軍力を