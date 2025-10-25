筆者自身の、幼稚園での体験談です。駐車場でのちょっとしたトラブルの後、幼稚園から一斉メールが来て……？ 幼稚園の駐車場での出来事 大人同士の小さな揉め事も、子どもたちは見ているもの。お手本になるような行動を心がけたい、と感じる出来事でした。 【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、