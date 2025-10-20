衣替えでクローゼットに収納していた秋冬用の衣類を取り出す人は多いとは思いますが、クローゼットの中が散らかっていて取り出したい服がすぐに取り出せず、困ったことはありませんか。クローゼットの上手な収納方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。公式アカウントは「