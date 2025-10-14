国務院報道弁公室が10月13日に開いた記者会見において、税関総署の関係者は、中国の越境ECは近年、対外貿易の成長をけん引する新たな原動力となっていると説明しました。関係者によると、年初から第3四半期まで（1〜9月）、中国の越境ECの貿易額は前年同期比6．4％増の約2兆600億元（約44兆円）に達し、うち輸出は同6．6％増の約1兆6300億元（約35兆円）、輸入は同5．9％増の約4255億4000万元（約9兆800億円）に上ったとのことです