来年1月場所後に予定される「理事選」横綱・大の里の快進撃で、師匠である元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（39歳）の「出世」にも注目が高まっている。日本相撲協会は来年1月場所後に理事選を控えているが、10月6日発売の『週刊ポスト』によれば、二所ノ関一門では、八角理事長（元横綱・北勝海）に批判的な芝田山親方（元横綱・大乃国）に代わる新理事候補として、二所ノ関親方を擁立する案があるという。だが、ある角界関係者