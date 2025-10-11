会合で発言する自民党の野村哲郎元農相。左は森山裕前幹事長＝11日午後、鹿児島市自民党の野村哲郎元農相は11日、公明党の連立政権からの離脱表明について、高市早苗総裁の保守的な言動が影響したとの見方を示した。鹿児島市での党会合で「（新総裁が）高市氏で良かったのか悔やまれてならない。公明は高市氏に対するアレルギーがあったのではないか」と述べた。会合後の記者会見では、自民の現執行部に公明とのパイプを持つ議