MLB¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¾Î»¿¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤¿¡È36µå¡É¤ËMLB¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£MLB¤Ï¸ø¼°SNS¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¡È´°Á´Åêµå¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£MLB¤Ï»î¹ç¸å¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¥¦¥­¡¦¥µ¥µ¥­¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥³