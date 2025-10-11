º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¡ÈMVP¡É¤ËÁª½Ð¡¡ºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¡ÄMLB¤¬SNS¤Ç¾Î¤¨¤¿»Ñ¡Ö°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×
MLB¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¾Î»¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡È36µå¡É¤ËMLB¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£MLB¤Ï¸ø¼°SNS¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¡È´°Á´Åêµå¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡MLB¤Ï»î¹ç¸å¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÀ®ÀÓ¤òÊÂ¤Ù¤¿ÆÃÊÌ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡ÖMVP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÊ¸»ú¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈMVP¡É¤ËÃÍ¤¹¤ë³èÌö¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò±¦Èô¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò»°Èô¡¢4ÈÖ¥Ü¡¼¥à¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢8µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£9²ó¤âÂ³Åê¤¹¤ë¤È¥Þ¡¼¥·¥å¤òÆó¥´¥í¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥±¥×¥é¡¼¤â»°Èô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È10²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò»°¥´¥í¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò±¦Ä¾¤ËÍÞ¤¨¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç36µå¤òÅê¤²1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Î²ó¸Ù¤®¤Ï¼«¿È½é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿±¦ÏÓ¤ËMLB¤âºÇÂç¸Â¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë