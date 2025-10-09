今年1月、12人が犠牲になったアメリカ西部ロサンゼルスの高級住宅街を襲った火災で、29歳の男が放火の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、南部フロリダ州在住のジョナサン・リンダーネクト容疑者（29）です。連邦検察によりますと、リンダーネクト容疑者は今年1月1日午前0時過ぎ、ロサンゼルス西部の高級住宅街として知られるパシフィック・パリセーズ付近の丘で草などに火をつけた放火の疑いがもたれています。火は駆け付けた