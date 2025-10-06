10月13日に閉幕する「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式「X」アカウントが6日、更新されました。公式アカウントでは、「7DAYS LEFT UNTIL THE END」と、後7日で閉幕するという告知とともに、両手を広げた公式マスコット「ミャクミャク」の画像をアップ。同投稿に対して、ユーザーからは「さみしくなります」「早いねー！あっという間」「もう終わるのか」「けなげに頑張っているかわいいミャクミャクが今後も