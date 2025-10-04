4人乗りのレクサス「SC」は今見ても古さを感じさせない魅力くるまのニュース

4人乗りのレクサス「SC」は今見ても古さを感じさせない魅力

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1991年に初代モデルが登場したレクサス「SC」を紹介している
  • セルシオと同じV型8気筒4.0Lの1UZ-FE型エンジンを搭載したSC400
  • 日本ではトヨタ「ソアラ」として販売され、4人乗りとV8モデルだった
記事を読む

おすすめ記事

  • 新車約176万円！ スズキが「新型“上質”5人乗りSUV」を発表！ 全長4.4mの「カローラクロス」サイズに5速MT＆「豪華装備」採用！ インド登場の「ビクトリス」日本投入にも期待
    新車約176万円！ スズキが「新型“上質”5人乗りSUV」を発表！ 全長4.4mの「カローラクロス」サイズに5速MT＆「豪華装備」採用！ インド登場の「ビクトリス」日本投入にも期待 2025年10月2日 23時10分
  • レクサスの「“最上級”SUV LX」どんなクルマ？ 史上初「ハイブリッド」設定で「リッター10km」以上も走れる!? 正真正銘の旗艦モデル「LX700h」“フツーに使って”わかった凄さとは【試乗記】
    レクサスの「“最上級”SUV LX」どんなクルマ？ 史上初「ハイブリッド」設定で「リッター10km」以上も走れる!? 正真正銘の旗艦モデル「LX700h」“フツーに使って”わかった凄さとは【試乗記】 2025年10月2日 21時10分
  • ホンダの「2ドアスポーツカー」！ ロングノーズの“コンパクト”な「後輪駆動モデル」！ ワイド＆ローなデザインもイイ「スポーツEV」はSシリーズ受け継ぐスポーツカーだったのか
    ホンダの「2ドアスポーツカー」！ ロングノーズの“コンパクト”な「後輪駆動モデル」！ ワイド＆ローなデザインもイイ「スポーツEV」はSシリーズ受け継ぐスポーツカーだったのか 2025年9月28日 7時30分
  • 新「コンパクトSUV」発表！ イタリアンなボディ×オシャレな「ベージュ色」がカワイイ！ 燃費が良いエンジンを搭載した特別なフィアット「600ハイブリッド」とは
    新「コンパクトSUV」発表！ イタリアンなボディ×オシャレな「ベージュ色」がカワイイ！ 燃費が良いエンジンを搭載した特別なフィアット「600ハイブリッド」とは 2025年9月28日 22時10分
  • ホンダ新型「SUV」公開へ！ 窓だらけの「超開放感“インテリア”」＆「アシモオーエス」採用！ 新Hマークもイイ「0 SUV」JMS2025 に登場
    ホンダ新型「SUV」公開へ！ 窓だらけの「超開放感“インテリア”」＆「アシモオーエス」採用！ 新Hマークもイイ「0 SUV」JMS2025 に登場 2025年9月30日 22時30分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    2. 2. 正座で娘死亡 母と確執あったか
    3. 3. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
    4. 4. 児童が水筒にメラトベルを混入か
    5. 5. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
    6. 6. せいじが「不適切行動」か 波紋
    7. 7. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    8. 8. 岡村 コメンテーターに不快感
    9. 9. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    10. 10. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
    1. 11. 今井翼が「変貌」安心した人も?
    2. 12. 「新中式」中国都市で人気に
    3. 13. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    4. 14. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    5. 15. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
    6. 16. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
    7. 17. 大谷ではない MVPを受賞したのは
    8. 18. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
    9. 19. 高市氏の「知らない」連発に驚き
    10. 20. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
    1. 1. 正座で娘死亡 母と確執あったか
    2. 2. 児童が水筒にメラトベルを混入か
    3. 3. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
    4. 4. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
    5. 5. ドイツ 3万7000人を入国拒否
    6. 6. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
    7. 7. 異例の結論に信子さま声荒らげる
    8. 8. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
    9. 9. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
    10. 10. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
    1. 11. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
    2. 12. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
    3. 13. 河村氏の告訴「何やってんの」
    4. 14. クマに引っ張られた? 同行者語る
    5. 15. iPhone17の「ボディ傷」に騒然
    6. 16. 進次郎氏に首相は「まだ早い」
    7. 17. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
    8. 18. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
    9. 19. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
    10. 20. 進次郎氏なら都合がいい 理由は
    1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
    2. 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
    3. 3. 麻生氏 高市氏の応援に意向か
    4. 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
    5. 5. 「6人目の変態教員」逮捕される
    6. 6. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
    7. 7. 高校無償化 定住外国人も対象へ
    8. 8. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    9. 9. 首相と党総裁が異なる12日間へ
    10. 10. 参政党ブームは陽キャの推し活か
    1. 11. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 12. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
    3. 13. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    4. 14. 麻生氏 決選投票は高市氏支持か
    5. 15. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
    6. 16. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    7. 17. 股から「何か」閉経後に急増の病
    8. 18. 自民党総裁選きょう投開票…小泉進次郎氏と高市早苗氏が先行、林芳正氏が追う展開
    9. 19. 玄関で死亡の女優 全裸で仰向け
    10. 20. 高市氏 会見終了後に怒り形相
    1. 1. 「新中式」中国都市で人気に
    2. 2. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
    3. 3. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
    4. 4. 日本でカップ麺を購入 中国反響
    5. 5. 英の金髪美女がタダで行為? 殺到
    6. 6. 英語話さないかと 初来日で絶賛
    7. 7. 日本人に「言ったらだめ」反響
    8. 8. 日本で不満が強まる韓国に指摘
    9. 9. 新常識がひっくり返る大発見
    10. 10. 北朝鮮 青年同盟への反感が増
    1. 11. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
    2. 12. カンタベリー大主教に初の女性
    3. 13. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
    4. 14. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
    5. 15. 韓国の若者への不動産贈与が急増
    6. 16. 中国人観光客 無断離脱3年超
    7. 17. 会社のCEO 個人の不正より解雇
    8. 18. 中国製自動車 欧州での販売急増
    9. 19. 地下室にカラフルな壁画 米
    10. 20. 米国人クライマーのバリン・ミラーさん死亡、２３歳　巨大岩壁「エルキャピタン」を登攀中
    1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
    2. 2. 関東学院大卒が 東大卒蹴散らす?
    3. 3. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
    4. 4. 悪意か 東京新聞の「高市叩き」
    5. 5. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
    6. 6. デキる非正規と正社員比較したら
    7. 7. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    8. 8. 「愛子天皇」実現のカギ握る人物
    9. 9. 外国人に投資され過ぎている日本
    10. 10. Amazonでセール THE NORTHも対象
    1. 11. バスクリンが12月末で事業終了へ
    2. 12. 夫婦が実践「ふすま外し収納」
    3. 13. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
    4. 14. ヴィトン店員が語る「接客術」
    5. 15. 「やっぱりステーキ」絶好調な訳
    6. 16. Amazon ビールなどお酒が17%オフ
    7. 17. 「年収の壁」話題でバレる理由
    8. 18. 「片道切符」ホームレスの実態
    9. 19. 新型フォレスター「高級車超え」
    10. 20. YouTuber 10月の注意すべきこと
    1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
    2. 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
    3. 3. 2024発売のiPad Airが最大23%OFF
    4. 4. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
    5. 5. Airpodsシリーズが最大17％OFFに
    6. 6. Amazon先行セール 目玉商品は?
    7. 7. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
    8. 8. Ankerのプロジェクターが33％OFF
    9. 9. Amazonセールで買うべき日用品
    10. 10. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    1. 11. リカバリーウェアBAKUNEが20%OFF
    2. 12. ニューバランス靴もSALE価格へ
    3. 13. AirPodsもAmazonセールに登場へ
    4. 14. 手間かからず袋麺 レンジで調理
    5. 15. Google新機能 おもしろい機能
    6. 16. 「Fire TV Stick」が過去最安に
    7. 17. プラン別 GoogleのAI利用上限
    8. 18. マウスやイヤホンもSALE登場へ
    9. 19. Ankerの充電器などもSALE価格へ
    10. 20. ザバスのプロテインが最大40%OFF
    1. 1. 大谷ではない MVPを受賞したのは
    2. 2. 朗希へ 大谷が発した8文字の言葉
    3. 3. MLBで大誤審に 米メディアも怒り
    4. 4. ソフトB 首位打者争いが決着か
    5. 5. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
    6. 6. 阪神 全31選手の登録を抹消
    7. 7. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
    8. 8. ダルビッシュ有 来季の去就は
    9. 9. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
    10. 10. 阪神 2019年ドラ1が打者転向へ
    1. 11. 佐々木朗希「魔球」に LAで驚愕
    2. 12. 史上最高の投手 カーショー称賛
    3. 13. 大谷妻の姿なし「撮禁」の通達か
    4. 14. マチャド 質問にイライラ爆発
    5. 15. 女子プロテニス選手が豊胸を告白
    6. 16. バウアーは今年もCS出番なしか
    7. 17. 活躍しても 鈴木誠也&吉田去就は
    8. 18. 山本由伸の愛用鞄 188万円超か
    9. 19. 山本由伸の「カバン」に注目が
    10. 20. 吉田正尚が 次回のWBCに言及
    1. 1. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
    2. 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
    3. 3. 岡村 コメンテーターに不快感
    4. 4. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
    5. 5. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
    6. 6. 今井翼が「変貌」安心した人も?
    7. 7. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
    8. 8. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
    9. 9. 高市氏の「知らない」連発に驚き
    10. 10. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
    1. 11. 田中圭の近影投稿→即削除したか
    2. 12. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
    3. 13. 日本落っこちます 真紀子節炸裂
    4. 14. 高市氏に議員票が雪崩打つ可能性
    5. 15. せいじが謝罪 何度も頭を下げる
    6. 16. 麻生氏の本音は…スタジオ静まる
    7. 17. 数千万円の車購入→300m走り売却
    8. 18. 「DOWNTOWN+」発表も広がる不満
    9. 19. 韓国アイドル出演のCMに不満続出
    10. 20. ちいかわ 新商品の販売方法変更
    1. 1. ミスド神ドーナツ 大当たりキタ
    2. 2. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
    3. 3. ファミマでスヌーピー好き必見
    4. 4. GUとrokhのコラボに率直レビュー
    5. 5. 「白髪ぼかしハイライト」の魅力
    6. 6. 保育園遠足 ママ友の行動に驚き
    7. 7. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
    8. 8. ASTIGU 待望の新作ソックス
    9. 9. 1時間半前に出勤 駅員漫画に夢中
    10. 10. Amazon大型セールで注目の商品
    1. 11. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
    2. 12. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
    3. 13. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
    4. 14. ミニマルで効率的なワードローブ
    5. 15. 発売前から話題 マックの新商品
    6. 16. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
    7. 17. 実は苦手な男性が多い秋の味覚
    8. 18. プロが頼る「実力派スキンケア」
    9. 19. スタバマニア絶賛 秋のケーキ
    10. 20. GUの「サマ見えシャツ」コーデ