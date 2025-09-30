【ワシントン＝田中宏幸、淵上隆悠】米国のトランプ大統領と連邦議会の与野党指導部が２９日、ホワイトハウスで会談した。１０月１日から始まる２０２６会計年度の当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を協議したが、決裂した。現行のつなぎ予算は９月３０日深夜が期限で、予算切れに伴う政府機関の一部閉鎖の可能性が高まっている。バンス副大統領（共和党）は会談後、記者団に「民主党が正しい行いをしないため