プリキュアシリーズのアイテムをより美しく、プリティに再現した復刻玩具シリーズ「プリティメモリーズ」(バンダイ)に、『Yes! プリキュア5』の「ピンキーキャッチュ」が登場! 腕に着ければ、あの変身シーンを再現できちゃいますよ。Pretty Memories Yes!プリキュア5 ピンキーキャッチュこれはまさしく、キュアドリームが腕に着けていた「ピンキーキャッチュ」! プリキュア好きならば、すぐに変身シーンが蘇ったはず。これはテンシ