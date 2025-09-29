イオンファンタジーは、2025年9月19日公開の映画『宝島』のカプセルトイ「宝島 アクリルキーホルダー」を、9月26日より順次、カプセルトイマシン「かぷえぼ」にて展開する。映画『宝島』かぷえぼ限定カプセルトイ妻夫木聡主演、アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描く感動超大作、映画『宝島』の限定カプセルトイが登場。「宝島」アクリルキーホルダー 全5種映画『宝島』の「あの日、英雄が消え