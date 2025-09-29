経営再建中の日産自動車が、サッカーＪ１横浜・Ｆマリノスの運営会社の株式売却を検討していることが２９日、わかった。日産は同社株を７５％近く保有しており、ＩＴ大手など複数の企業に売却を打診しているという。マリノスの源流は１９７２年に創部した日産自動車サッカー部。９３年の初年度からＪリーグに参入し、過去５度のＪ１制覇を誇る名門クラブだ。日産は「こちらから発表したことではないため、コメントしない」と