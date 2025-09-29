北朝鮮と中国の外交トップが会談で国際および地域問題について深く意見を交換し、「完全な見解一致」があったと、北朝鮮の朝鮮中央通信が29日報じた。北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相は前日の28日、北京の釣魚台国賓館で中国の王毅外相と会談した。具体的な「見解一致」内容は公開されなかったが、朝米対話の再開や10月の慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機に予想される韓中・米中首脳会談など