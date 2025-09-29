部下である市役所幹部の既婚男性X氏と複数回ラブホテルを利用していたことが発覚した騒動。群馬県前橋市の小川晶市長（42）は9月24日夜に緊急会見を開き、「男女の関係はないが、誤解を招く軽率な行動だった」と陳謝した。特定の職員とホテルに行ったことを事実と認めつつも、あくまで仕事などの相談をするためだったと説明している。【写真】「帽子を目深にかぶって周囲をキョロキョロ」小川市長の“後ろめたそうな様子”、利用