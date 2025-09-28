「真相報道バンキシャ！」（日テレ、毎週日曜日）の9月28日の放送終盤、CM直前に女性の声でナレーションが流れる中、スタジオのマイクに男性の豪快なくしゃみの音が乗るというアクシデントがありました。【写真】「私は入社以来…」桝アナ、すぐさま潔白アピール直後から、X上には「バンキシャ、くしゃみ」「えっ、今の何？」「どデカいくしゃみ」「おじさんのでかいくしゃみが」「おもろい」「びっくりした」「ちょっと笑った