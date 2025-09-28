「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Bブロックが9月28日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で宮嶋健太四段（26）が森内俊之九段（54）に110手で勝利した。この結果、宮嶋四段は“自身の東軍入り”を決めた。【中継】森内九段VS宮嶋四段 決勝戦を徹底解説！（生中継中）前年は西軍代表で東西対抗戦に出場した宮嶋四段が、今期は東軍の代表として決勝戦への進出を決めた。宮嶋四段は2回戦からの出場