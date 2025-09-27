Z世代に見られる極端な消費行動は、旧来のマーケティング手法では捉えきれない新しい価値観を映し出しています。彼らはなぜ、特定の分野に惜しみなくお金を使い、他の分野では徹底して切り詰めるのでしょうか。本稿では、牛窪恵氏の著書『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）より、Z世代消費心理と行動原理について、詳しく解説します。ゲームに課金、メンズエステ・脱毛に40万円も…普段は10円単位の節約に余念なしコンサルティ