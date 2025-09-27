¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á¡Ý£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ë½Ð±é¡££³£°Âå¤Î¤È¤­¤Ë¤·¤¿?¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·èÃÇ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¤¤¤È¤¦¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤ò¼èºà¤·¡Ö?Èà¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©Ì´¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©?¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö£³£¹¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£Æ£¥öÃ«¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó?·ëº§?¤Î¥ï¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯